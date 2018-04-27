Объем предварительных продаж криптовалюты «петро» составил $3,3 миллиарда

По его словам, полученные от продажи деньги будут направлены в центробанк страны для последующей продажи через аукционы дополнительной обменной системы DICOM.

Венесуэла 20 февраля выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту «петро», став первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти. Для работы с «петро» президент намерен создать четыре экономические зоны. Как заявил Мадуро, Центральный банк Венесуэлы может покупать золото за «петро», все государственные институты должны будут заключать валютные контракты в «петро», а с 20 апреля в стране стартовала продажа жилья за эту криптовалюту.

Сложная экономическая ситуация привела к высочайшей инфляции в Венесуэле. В настоящее время в стране, помимо меняющегося курса в DICOM, существует также курс «черного рынка», который не признается властями, но в зависимости от которого работают все уличные менялы.