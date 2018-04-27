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Объем предварительных продаж криптовалюты «петро» составил $3,3 миллиарда
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Объем предварительных продаж криптовалюты «петро» составил $3,3 миллиарда 

РИА Новости 25 минут назад
МЕХИКО, 27 апр — РИА Новости. Объем предварительной продажи венесуэльской криптовалюты «петро» составил 3,338 миллиарда долларов, сообщило агентство AVN со ссылкой на президента страны Николаса Мадуро.
По его словам, полученные от продажи деньги будут направлены в центробанк страны для последующей продажи через аукционы дополнительной обменной системы DICOM.
Венесуэла 20 февраля выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту «петро», став первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти. Для работы с «петро» президент намерен создать четыре экономические зоны. Как заявил Мадуро, Центральный банк Венесуэлы может покупать золото за «петро», все государственные институты должны будут заключать валютные контракты в «петро», а с 20 апреля в стране стартовала продажа жилья за эту криптовалюту.
Сложная экономическая ситуация привела к высочайшей инфляции в Венесуэле. В настоящее время в стране, помимо меняющегося курса в DICOM, существует также курс «черного рынка», который не признается властями, но в зависимости от которого работают все уличные менялы.
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