Аграрии Ставрополья к началу 2019 года реализуют пять крупнейших инвестпроектов

ПЯТИГОРСК , 26 апреля. / ТАСС /. Пять крупнейших инвестпроектов в сфере АПК реализуют на Ставрополье к началу 2019 года, сообщили в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства.

В четверг на Ставрополье состоялось совещание под председательством губернатора Владимира Владимирова по вопросу реализации особо значимых инвестиционных проектов на территории края. Общая сумма инвестиций превысит 176 млрд

"Из девяти рассмотренных на совещании инвестпроектов пять относятся к сфере АПК и будут реализованы до начала будущего года", — сообщает пресс-служба.

Крупнейший из проектов — тепличный комплекс ООО «Солнечный дар» по производству плодовоовощной продукции в закрытом грунте на площади 57,2 га — реализуют в Изобильненском городском округе до конца года. Стоимость проекта превысит 8,4 млрд рублей, производственная мощность — 20,2 тыс. тонн овощной продукции, создадут около 500 рабочих мест. В этом же городском округе построят завод по производству 10 тыс. тонн классических гибридов семян подсолнечника и кукурузы ООО «Долина семян». В Александровском районе до декабря модернизируют животноводческий комплекс ООО «Агроальянс Инвест» на 1,7 тыс. коров, мощностью 10,2 тыс. тонн молока ежегодно.

В Красногвардейском районе в 2019 году появится птицеплемпродуктор ООО «Агрико» по производству инкубационного яйца индейки HybridConverter. Птицы этого типа имеют высокие показатели веса (до 22 кг) и яйценоскости, выведены они канадскими селекционерами. Предполагаемая мощность птицеплемпродуктора — 12 млн яиц. Также компания в начале 2019 года в Минераловодском районе планирует запустить мясоперерабатывающий завод на 60 тонн мясной продукции, консервов и полуфабрикатов в сутки.

Как пояснили в пресс-службе губернатора края, на совещании рассмотрен ход реализации в регионе девяти крупных инвестпроектов.