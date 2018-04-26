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Эксперт: Время китайских пуховиков с торчащими перьями прошло!
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Эксперт: Время китайских пуховиков с торчащими перьями прошло! 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Продажи смартфонов китайского производства в интернет-магазинах по итогам марта 2018 года впервые превзошли результаты американской и южно-корейских компаний. «Ведомости» пишут, что доля лидера в российских онлайн-продажах за месяц выросла на 7 процентных пунктов и составила 20%.
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн заявил НСН, что в таком результате нет ничего удивительного.
«Время пуховиков с торчащими перьями прошло. Китайские товары давно не те, которые все помнят в 90-х годах. Китай стал высокоинтеллектуальной и высокотехнологичной страной. Их компании не кучка «Самоделкиных», а мировые гиганты со своим огромным внутренним и внешним рынком. А пользователь быстро ставит оценки. Если в смартфоне есть все функции, которые нужны молодым, зачем переплачивать в несколько раз за аналогичный товар? Запредельная цена на американскую технику, медленное удешевление старых моделей выбило из-под них пальму первенства. Кто не может или не желает значительно переплачивать за бренд, те ищут новых игроков на рынке и находят поддержку в лице китайского производителя», — заявил он.
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Представители крупных российских торговых сетей объяснили успех китайских смартфонов удачным соотношением цены и качества, а также растущей узнаваемостью среди молодежи, которая предпочитает онлайн-покупки.
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