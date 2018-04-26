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Золото дешевеет до 5-недельного минимума по мере укрепления доллара
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Золото дешевеет до 5-недельного минимума по мере укрепления доллара 

Прайм 56 минут назад
МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/. Стоимость золота снижается до минимума за пять недель на фоне роста курса доллара к мировым валютам из-за ожиданий более жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.45 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,1 доллара, или на 0,33% — до 1318,4 доллара за тройскую унцию, что является минимальным уровнем с 21 марта. Стоимость майского фьючерса на серебро опускалась на 0,01% — до 16,5 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,33% — до 91,47 пункта.
"Ожидаемый рост процентной ставки в США и укрепление доллара оказывают давление на золото в конце месяца. Если устойчивая тенденция роста доллара сохранится, в первую очередь благодаря росту реальной процентной ставки и возросшим ожиданиям дополнительного повышения ставки ФРС в этом году, цены на золото могут испытать дальнейшее давление в мае", — считает старший инвестиционный стратег Bank Wealth Management Роб Хэфорд (Rob Haworth), чье мнение приводит агентство Market Watch.
В декабре ФРС сообщала, что планирует три раза поднять ставку в 2018 году, однако из-за прогнозов ускорения инфляции в США все больше аналитиков ждут четыре повышения. По данным CME Group за 26 апреля, 47% экспертов ожидают четырех или более повышений ставки, тогда как ещё месяц назад этот показатель был равен 34,8%. В конце марта ФРС уже подняла ставку первый раз в этом году — на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75% годовых. Следующее заседание Федрезерва состоится 1-2 мая.
Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.
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