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Работы по прокладке «Северного потока-2» вскоре начнутся в Финляндии
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Работы по прокладке «Северного потока-2» вскоре начнутся в Финляндии 

Фонтанка.Ру 1 час назад
Компания Nord Stream 2 AG анонсировала начало подготовительных работ для прокладки газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Финляндии. Работы начнутся в ближайшее время, сообщили в Nord Stream 2 AG.
По данным оператора проекта, в течение весны — лета предстоит расчистить дно от 87 боеприпасов времён войны, найденных по маршруту газопровода, и уложить каменную наброску для выравнивания морского дна. Кроме того, необходимо установить конструкции для защиты существующей инфраструктуры.
Финляндия выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2» в своей исключительной экономических зоне в апреле. Надзорные органы страны будут следить за выполнением всех условий разрешения.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с «Северным потоком». Проектная компания Nord Stream 2 AG подала заявку на рассмотрение правительства Финляндии в сентябре 2017 года. По финской исключительной экономической зоне пройдут 374 км нового газопровода, общая длина которого составит около 1220 км. Прокладка «Северного потока» планируется на 2018 — 2019 годы, а ввод в эксплуатацию — в начале 2020 года. Ранее разрешение на строительство газопровода в своей ИЭЗ выдала Германия.
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