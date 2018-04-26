Ещё
ЦБ решил санировать Азиатско-Тихоокеанский банк
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центробанк рассказал, почему решил санировать Азиатско-Тихоокеанский банк 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Банк России решил санировать Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) из-за социальной значимости кредитной организации для Дальнего Востока и Сибири, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ.
"АТБ является одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока. В виду социальной значимости банка в основных регионах присутствия банкротство банка или нарушение непрерывности его деятельности имели бы крайне негативные последствия для финансовой системы регионов. Поэтому было важно обеспечить бесперебойную деятельность банка", — сообщили в ЦБ.
Банк России в четверг возложил функции временной администрации в АТБ на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), при этом мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.
РИА Новости: последние новости
Дерипаска намерен сохранить контроль над "Русалом", пишут СМИ ЦБ отозвал лицензию у двух банков "Нет другого пути". Эксперты о позиции Германии по санкциям
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1326
США отговаривали партнеров идти на брифинг России121
Россия совершила атаку по сирийским боевикам269
Состояние Наргиз резко ухудшилось63
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство74
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение