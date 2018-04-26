ЦБ решил санировать Азиатско-Тихоокеанский банк

Центробанк рассказал, почему решил санировать Азиатско-Тихоокеанский банк

"АТБ является одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока. В виду социальной значимости банка в основных регионах присутствия банкротство банка или нарушение непрерывности его деятельности имели бы крайне негативные последствия для финансовой системы регионов. Поэтому было важно обеспечить бесперебойную деятельность банка", — сообщили в ЦБ.

Банк России в четверг возложил функции временной администрации в АТБ на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), при этом мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.