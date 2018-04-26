В Адыгее внедрят современные технологии от инвесторов с Апеннин

Делегация во главе с послом Итальянской Республики РФ Паскуале Терраччано прибыла в Майкоп . В ее составе были Генеральный Почетный консул Италии по ЮФО и СКФО Пьер Паоло Лодиджиани, первый секретарь торгово-экономического отдела посольства Италии в России Катерина Джильуто, директор московского представительства Агентства по продвижению за рубежом и интернационализации итальянских компаний Пьер Паоло Челестэ, консульский корреспондент в Волгограде Стефано Росси и 60 бизнесменов. Все они представляют разные сферы: сельское хозяйство, здравоохранение, строительство, туризм.

Столица Адыгеи их встретила ярким солнцем, буйным цветением тюльпанов и живым человеческим интересом: итальянские технологии в республике уже активно применяются в агросекторе, но в новых инвестициях очень заинтересованы. Вопросов для диалога было много. В каких отраслях можно расширить деловые связи? Каковы возможности инвестирования в экономику Адыгеи? Готова ли кавказская республика дать зеленую улицу новым бизнес-проектам из Италии? И, наконец, не вмешается ли в деловые контакты политика?

Гостям об Адыгее уже было известно, что климат здесь похож на средиземноморский, что в ней созданы благоприятные условия для агробизнеса, развития туризма и курортов. И что республика очень выгодно расположена. Отличные дороги пронизывают регион, причем пять автомагистралей — федерального значения. Гости слышали и о знаменитых региональных брендах — адыгейском сыре и адыгейской соли. Уникальные памятники природы и объекты культурного наследия, большие запасы минеральных и термальных вод позволяют успешно развивать туристическую и санаторно-курортную отрасль.

Но самое главное для будущих инвесторов, что в республике бизнесу оказывается господдержка. И благодаря комплексным мерам по улучшению инвестклимата Адыгея достигла рекордного показателя по росту инвестиций в основной капитал — с 15,5 миллиарда рублей в 2015 году до 22,9 миллиарда — в 2017-м.

— Сегодня взаимодействие с итальянскими партнерами, которое ведется с 2012 года, выходит на новый виток развития, — сказал глава республики Мурат Кумпилов на официальном приеме. — Именно это и демонстрирует бизнес-миссия, которая стала логическим итогом реализации договоренностей, достигнутых на недавнем Российском инвестиционном форуме в Сочи

Задача власти — создать платформу для развития деловых контактов, предоставляя льготы надежным инвесторам

Паскуале Терраччано заметил, что наши страны эффективно взаимодействуют по многим направлениям: по итогам прошлого года товарооборот между ними вырос на 21 процент. «Россия выходит из экономического кризиса, при этом ключевое слово — инвестиции. Мы поддерживаем этот подход, — сказал Посол. — Есть популярный знак качества „Сделано в Италии“, а мы хотим продвигать новый — „Сделано совместно с Италией“. Этот симпатичный слоган тут же охотно подхватили журналисты.

На бирже оживленно

Итальянские компании нередко становятся первыми участниками тендеров на крупные инвестпроекты. Партнерские отношения могут затронуть не только АПК, туризм, но и строительство, ЖКХ, городское благоустройство, санаторно-курортную отрасль, здравоохранение. Перспективна для инвесторов также сфера возобновляемых источников энергии, в частности ветряной и гидроэнергетики. Одним словом, биржа деловых контактов республики оживилась.

Что сделано в Адыгее для развития взаимовыгодных связей? По мнению Мурата Кумпилова, одна из задач местных властей — создать платформу для развития деловых контактов, предоставляя льготы надежным инвесторам, развивая инфраструктуру и снижая административные барьеры. В целом портфель предложений для итальянских бизнесменов внушителен — 75 инвестплощадок. В числе основных точек для потенциального развития инвесторам представлен индустриальный парк „Кошехабльский“, где созданы условия для реализации бизнес-проектов в промышленности, энергетике, транспорте и связи. Расположенный рядом завод „Южгазэнерджи“ готов предоставлять скидки на поставку газа резидентам.

Индустриальный парк „Теучежский“ площадью 45,6 га также готов к приему резидентов. Рядом — крупные транспортные артерии: федеральные трассы, железнодорожная станция, аэропорт и порт Новороссийск

Еще одна территория для развития бизнеса создана в столице Адыгеи. Это индустриальный парк „Майкопский“ с необходимой инфраструктурой. А концепция перспективного развития туристско-рекреационного парка „Джэнэт“ предусматривает строительство комфортабельного номерного фонда различного типа и класса, многофункциональных спортивно-оздоровительных и развлекательных комплексов, канатных дорог, транспортной и энергетической инфраструктур, объектов экологической защиты.

В формате B2B На пленарном и тематических заседаниях формата „бизнес — бизнесу“ участники встреч могли не только презентовать собственный проект, но и познакомиться поближе, обменяться идеями. Спектр предложений инвесторов обширен: архитектура, дизайн, строительство курортов, ресторанов, сооружение вертикальных садов и поющих фонтанов с проецированием изображения…

Архитектор и дизайнер Пьер Моро приехал в Россию работать в сложное для бизнеса время, но сейчас ему это еще интереснее. „Буду рад делать проекты здесь и привнести хорошие изменения в эту республику. Потенциал ее просто невероятен! Очень часто люди, которые живут здесь, об этом просто не знают“, — говорит бизнесмен.

Встречу с представителями агробизнеса провел министр сельского хозяйства РА Юрий Петров . Сегодня ряд предприятий республики успешно взаимодействует с итальянскими партнерами. „Несколько лет назад глава Адыгеи поставил задачу перепрофилировать сельское хозяйство с зернового производства на более прогрессивное плодово-ягодное. По опыту итальянских коллег в республике стало развиваться интенсивное садоводство, выращивание ягодных культур, — рассказал он.

Так, при выращивании земляники аграрии Адыгеи берут рассаду, подготовленную по итальянской технологии „фриго“. В сочетании с капельным орошением она позволила поднять урожайность до 25-30 тонн с одного гектара, и производство земляники повысилось до высокорентабельного уровня. Сотрудники предприятия по производству винодельческой продукции из Италии привезли виноматериалы и посадочный материал для виноградников, а в Теучежском районе планируют заложить плантации голубики, малины и салата.

Аграрии республики поделились опытом сотрудничества с итальянцами. К примеру, компания „Агро-Центр“, работающая в Гиагинском районе с 2011 года, выпускает шпалеры для садоводства по итальянским технологиям. Два года назад здесь заложили собственный питомник и уже продали партию сертифицированных саженцев яблонь в Италию. КФХ „Ника“ заключило контракт с компанией из Вероны на эксклюзивное право продажи посадочного материала садовой земляники.

Прошла также презентация итальянских компаний, занятых в банковском деле, производстве холодильного оборудования, продаже сельхозтехники, возведении тепличных комплексов, сельхозпереработке и производстве продуктов питания.

О рубле и евро

Участники делегации из Италии представили ряд готовых решений для продвижения экономики Адыгеи, договорились о работе над совместными проектами. Теперь предстоит ответная встреча с более конкретным результатом. Несмотря на то, что диалог между странами давно налажен, не стоит забывать, что Италия — страна Еврозоны, и это накладывает определенный отпечаток на взаимное сотрудничество.

К примеру, сейчас Италия прилагает все усилия для того, чтобы Европейский банк реконструкции и развития возобновил финансирование малого и среднего бизнеса в России.

— Банки готовы обеспечить прямое финансирование для всех итальянских компаний, которые собираются реализовывать совместные проекты с бизнесменами из Адыгеи, а также инвестировать в поставки итальянского оборудования, — заявил посол.

22,9 миллиарда рублей инвестировано в основной капитал Адыгеи в 2017 году

На встрече в Адыгее он сказал, что считает прекращение финансирования российского бизнеса Европейским банком развития большой ошибкой. Тем не менее, по словам Паскуале Терраччано, диалог между нашими странами не прекратится.

— Россия — незаменимый партнер для сохранения международной стабильности. Растет товарооборот, несмотря на кризис, не снизились объемы взаимных инвестиций, — отметил он. — Наоборот, итальянские бизнесмены за последние годы открыли в России новые производства. Так, в Адыгее уже сегодня реализуются совместные бизнес-проекты, что говорит об интересе и доверии итальянских инвесторов к России и об отличном деловом климате.