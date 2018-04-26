В Минэнерго рассказали о возможном производстве турбин большей мощности

"Если когда-нибудь речь дойдет до первого головного образца, то, конечно, там возможны определенные преференции на оптовом рынке при применении такого рода оборудования. Но сначала надо создать такое оборудование, и в этой части поддержку оказывает Минпром . А когда дело дойдёт до конкретного применения этого оборудования и будет поставлен вопрос о некой поддержке на оптовом рынке, я думаю, мы это рассмотрим", — сказал Текслер журналистам.

При этом Текслер отметил, что все меры поддержки в части энергетического машиностроения подведомственны Минпромторгу. «Но, естественно, в Минэнерго есть совместные рабочие группы, где мы все эти вопросы рассматриваем, обсуждаем», — добавил он.

"Я думаю, что постановка вопроса корректна, мы хотели бы увидеть оборудование, в которое отрасль поверит. Подключение "Силовых машин" , компетентной структуры, мы, естественно, приветствуем. Мы говорим о создании машины (газовой турбины — ред.) мощностью больше 110 МВт", — сказал замглавы Минэнерго, отвечая на вопрос, как Минэнерго оценивает желание «Силовых машин» производить турбины большой мощности.

Ранее концерн Siemens сообщал, что надеется продолжить в России совместную работу с «Силовыми машинами» по производству больших газовых турбин для электростанций, даже с учетом планов российской компании по разработке собственной технологии.