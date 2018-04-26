Ли Кэцян встретился с министром транспорта США Элейн Чао

Пекин, 26 апреля / Синьхуа / — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сегодня во второй половине дня в Пекине встретился с министром транспорта США Элейн Чао, прибывшей в Китай с визитом и для участия в 9-ом заседании китайско-американского транспортного форума.

Ли Кэцян отметил, что развитие стабильных китайско-американских отношений по здоровому руслу отвечает интересам двух сторон и является надеждой международного сообщества. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США провели многократные встречи и телефонные разговоры, в связи с чем стороны должны придерживаться важных консенсусов, достигнутых главами двух государств, и правильно рассматривать китайско-американские отношения. Китай и США в качестве крупнейшей развивающейся и развитой страны в мире, соответственно, имеют сильную экономическую взаимодополняемость. Ли Кэцян выразил надежду, что две стороны уважают друг друга, будут проводить равноправные консультации, расширять консенсус и управлять разногласиями, с тем чтобы продвинуть стабильное развитие двусторонних отношений.

Ли Кэцян отметил, что торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и США по сути носит взаимовыгодный и обоюдовыигрышный характер. Торговый конфликт не позволит выиграть никому. К тому же он окажет негативное влияние на процесс экономического восстановления мира и нанесет удар по производственной цепочке планеты. Путь решения существующих вопросов может быть найден лишь в ходе диалога и переговоров. Китай уделяет большое внимание тому, что американская сторона выразила надежду разрешить торговые споры путем диалога. В Китае открыты двери для переговоров. Китай будет неизменно расширять открытость, в связи с чем Китай имеет огромный рыночный потенциал. «Мы надеемся, что другие страны мира, в том числе США, воспользуются возможностью для того, чтобы больше разделить шансы, принесенные открытостью Китая. Китайская сторона также готова вместе с США сильно продвинуть практическое сотрудничество в области транспорта, в том числе в сфере беспилотного транспорта.

Элейн Чао, в свою очередь, поздравила Китай с сохранением экономического роста в 6,8 проц, назвав это демонстрацией сильной экономики Китая. По ее словам, США и Китай провели результативные консультации в рамках 9-го заседания транспортного форума, в ходе которого представители двух стран углубленно обменялись мнениями по обеспечению безопасности, строительству инфраструктуры и развитию таких новых технологий, как беспилотный транспорт. Она отметила, что США ожидают активизации практического сотруднчества с Китаем в соответствующих областях. „В настоящее время американо-китайские отношения находятся в важном этапе развития, и две стороны прикладывают усилия для преодоления трудностей“, — сказала Элейн Чао, выразив надежду на достижение позитивных результатов в ходе консультаций сторон по решению торгово-экономических вопросов. —0—