В губдуме обсудили возможность введения региональной льготы по налогу на движимое имущество для МСП

По информации руководителя департамента развития предпринимательства министерства экономического развития, торговли и инвестиций Самарской области Ирины Титовой , финансовая нагрузка на субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) зависит от многих факторов, в том числе кадастровой стоимости земельных участков, расходов на аренду, на уплату различных налогов.

Так, ранее в стране действовала льгота по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества, к которому, в частности относится транспорт и оборудование. В управлении ФНС сообщили, что в 2016 г. льготой по налогу на движимое имущество воспользовались 3,4 тыс. субъектов МСП региона. Общая сумма льготы составила 475,6 млн рублей. Однако с 1 января 2018 г. эта льгота была отменена.

В большей степени такая сильная нагрузка возникает у производственных и сельскохозяйственных предприятий, а также компаний в сфере медицины, транспорта и логистики. Как отметила Ирина Титова, по этому налогу она составляет от 160 тыс. до 554,2 тыс. руб. в год на одно предприятие. И компании стали обращаться в органы власти с просьбой снизить нагрузку.

В связи с этим, областное министерство экономического развития , торговли и инвестиций предлагает сохранить льготу по налогу на имущество организаций в части движимого имущества для предприятий микро-, малого и среднего бизнеса. Это будет относится к обрабатывающим производствам, компаниям в сфере строительства, транспортировки и хранения, сельского и лесного хозяйство, охоты, рыболовства и рыбоводства, обеспечения электроэнергией, газом и паром, а также осуществляющим деятельность по лизингу/сублизингу и в области здравоохранения и социальных услуг.

Для того чтобы принять решение о введении льгот на движимое имущество на региональном уровне, необходимо провести большую подготовительную работу, просчитать возможные выпадающие доходы.

Председатель общественной комиссии по совершенствованию законодательства о налогах и сборах при комитете по бюджету, финансам, налогам, экономической и финансовой политике губдумы Александр Живайкин отметил, что должен соблюдаться адресный подход: поддержка необходимо оказывать инновационным организациям, которые используют в работе новейшие технологии, обладают высокой производительностью труда, своевременно выплачивают «белую» заработную плату.

Ирина Титова сообщила, что при сохранении льготы налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2018 года могут составить 43,7 млрд рублей.

"По сравнению с 2017 годом, объем налоговых поступлений увеличится на 3 млрд рублей, что больше суммы предлагаемой льготы в 12,2 раза", — рассказала она.

Александр Живайкин отметил, что в настоящее время вопрос о налоге на движимое имущество крайне актуален.

"Мы рекомендуем профильным министерствам губернии разработать законопроект, а также четкое финансово-экономическое обоснование. После чего депутаты мы вернемся к рассмотрению этого вопроса уже на законодательном уровне", — подчеркнул председатель общественной комиссии.