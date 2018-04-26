Налоговые льготы являются неоднозначным фактором влияния на фондовый рынок

Investing.com — Налоговая реформа Трампа может выступать положительным фактором для фондового рынка в краткосрочной перспективе, но может усугубить его снижение на более поздних этапах экономического цикла.

К такому мнению пришли эксперты Morgan Stanley (NYSE:MS), озвучив свою обеспокоенность в заметке клиентам.

Главная проблема в сокращении ставки корпоративного налога на данном этапе экономического цикла заключается в том, что они лишают государство инструмента финансового стимулирования, который им может понадобиться в будущем, что приведет к падению фондового рынка.

Morgan Stanley отмечает, что большинство налоговых льгот уже были учтены в стоимости акций, причем основная часть положительного эффекта пришлась на более высокие корпоративные прибыли.

Это тоже вызывает беспокойство, поскольку завышенные финансовые ожидания увеличивают шансы их невыполнения, что усилит разочарование инвесторов и вызовет снижение котировок.

В предыдущей заметке Morgan Stanley отметила, что рост волатильности и снижение настроений инвесторов затруднит достижение фондовым рынком январского пика.