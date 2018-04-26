Ещё
ЕЦБ: протекционизм может негативно сказаться на экономике еврозоны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЕЦБ: протекционизм может негативно сказаться на экономике еврозоны 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что события, связанные с торговым протекционизмом в мире, могут оказать негативное влияние на перспективы экономического роста в еврозоне. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Последние события (в области протекционизма) имели глубокое и быстрое воздействие на доверие бизнеса и экспортеров. А это, в свою очередь, может сказаться на перспективах (экономического) роста еврозоны", — сказал Драги.
Ранее глава Европейского центрального банка сообщил, что ЕЦБ продолжит мониторить динамику обменного курса евро.
Он также добавил, что программа ЕЦБ по выкупу активов с рынка может быть продлена на период после сентября текущего года.
Драги подчеркнул, что программа будет пролонгироваться, пока Совет управляющих ЕЦБ не увидит устойчивого приближения инфляции в еврозоне к цели регулятора — чуть ниже 2%.
Газета.Ru: последние новости
Bloomberg: Дерипаска намерен сохранить контроль над "Русалом" ЦБ лишил лицензий два банка Трамп заявил о жесткой позиции по отношению к России
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях248
США заявили о «крупнейшем сдвиге» в Сирии33
Собчак смогла договориться с Киевом324
Россия успокоила «запуганных» морпехов США56
Дерипаска предопределил судьбу «Русала»59
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение