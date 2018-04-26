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Средняя зарплата в Мурманской области за год выросла на 4%
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Средняя зарплата в Мурманской области за год выросла на 4% 

ТАСС 41 минуту назад
МУРМАНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Размер средней заработной платы в Мурманской области за год вырос на 4% и на конец прошлого года превысила 51 тыс. рублей. Об этом сообщила в четверг губернатор Марина Ковтун, выступая в областной думе.
"По размеру средней заработной платы Мурманская область занимает 11-е место в России. За прошлый год средняя зарплата северян выросла на 4% и составила 51,45 тыс. рублей", — сказала глава региона.
Она отметила, что по среднедушевым денежным доходам реальный рост в прошлом году составил 0,3%, размер среднедушевых денежных доходов достиг 37,7 тыс. рублей.
Есть положительная динамика и по рынку труда. На конец прошлого года уровень зарегистрированной безработицы в Мурманской области снизился до 1,6%, (на 0,1% меньше, чем в 2016 году). Численность безработных сократилась на 7,4%, или на 568 человек.
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