Средняя зарплата в Мурманской области за год выросла на 4%

МУРМАНСК , 26 апреля. / ТАСС /. Размер средней заработной платы в Мурманской области за год вырос на 4% и на конец прошлого года превысила 51 тыс. рублей. Об этом сообщила в четверг губернатор Марина Ковтун, выступая в областной думе.

"По размеру средней заработной платы Мурманская область занимает 11-е место в России . За прошлый год средняя зарплата северян выросла на 4% и составила 51,45 тыс. рублей", — сказала глава региона.

Она отметила, что по среднедушевым денежным доходам реальный рост в прошлом году составил 0,3%, размер среднедушевых денежных доходов достиг 37,7 тыс. рублей.

Есть положительная динамика и по рынку труда. На конец прошлого года уровень зарегистрированной безработицы в Мурманской области снизился до 1,6%, (на 0,1% меньше, чем в 2016 году). Численность безработных сократилась на 7,4%, или на 568 человек.