Заявки по безработице в США упали

Заявки по безработице в США — на минимуме за 46 лет

Количество увольнений в США упало в конце апреля до самого низкого уровня с 1969 года, а другие признаки укрепления рынка труда не указали на возможное остывание.

Первичные заявки на пособие по безработице сократились на 24 тыс. — до 209 тыс. за неделю, закончившуюся 21 апреля, свидетельствуют официальные данные. Экономисты, опрошенные MarketWatch, прогнозировали снижение до 230 тыс.

Более стабильное среднемесячное количество заявок на пособие сократилось на 2250 — до 229250. Число людей, уже получающих пособия по безработице сократилось на 29 тыс. до 1,84 млн Заявки на пособие по безработице продолжают падать, хотя последнее снижение, возможно, было завышено из-за сроков пасхальных праздников и весенних каникул.

Например, в Нью-Йорке претензии выросли в середине апреля и резко упали через неделю. Некоторые сотрудники школ, такие как водители автобусов и работники кафетерий, могут получить пособие за неделю, когда школы закрыты.

В любом случае увольнения сейчас находятся недалеко от самого низкого уровня с начала первого срока президентства Ричарда Никсона

Большинство рабочих могут найти рабочее место, а компании по-прежнему нанимают сотрудников быстрыми темпами. Заработная плата также растет, хотя и не так быстро, как обычно, когда рынок труда настолько силен.

Сила рынка труда гарантирует, что почти девятилетняя экономическая экспансия продолжится в течение некоторого времени и, возможно, установит рекорд.

"Похоже, что падение произошло из-за аномалии, связанной с работниками школ в Нью-Йорке", — сказал Томас Саймонс, старший экономист по денежным рынкам в Jefferies.

"Эти рабочие вернулись на работу на этой неделе, что привело к большому снижению показателя. Вероятно, мы увидим возврат к диапазону от 220 тыс. до 240 тыс., который преобладал в течение большей части этого года", — отметил он.