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Дерипаска предопределил судьбу «Русала»
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Дерипаска предопределил судьбу «Русала» 

Деловая газета «Взгляд» 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Российский миллиардер Олег Дерипаска планирует сохранить контроль над компанией «Русал», передает Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники.
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По словам источников Bloomberg, Дерипаска надеется на то, что главы правительств стран Евросоюза сумеют добиться смягчения американских санкций.
В понедельник Соединенные Штаты не исключили возможности снятия санкций с компании «Русал» в случае, если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией. Своим заявлением американский минфин помог «Русалу» за два дня вернуть 122 млрд рублей капитализации.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о скрытой ловушке, которая содержится в американском плане «прощения „Русала“.
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Комментарии1  Ещё 8 источников 
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