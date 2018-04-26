Дерипаска предопределил судьбу «Русала» 

Российский миллиардер Олег Дерипаска планирует сохранить контроль над компанией «Русал», передает Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники.
По словам источников Bloomberg, Дерипаска надеется на то, что главы правительств стран Евросоюза сумеют добиться смягчения американских санкций.
В понедельник Соединенные Штаты не исключили возможности снятия санкций с компании «Русал» в случае, если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией. Своим заявлением американский минфин помог «Русалу» за два дня вернуть 122 млрд рублей капитализации.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о скрытой ловушке, которая содержится в американском плане «прощения „Русала“.