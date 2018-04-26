ЦБ РФ анонсировал рост популярности безналичных платежей

Рост безналичных платежей может вырасти до 45% в розничном товарообороте в 2018 году. Об этом сообщила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.

По ее словам, в России наблюдаются «хорошие темпы роста» розничного товарооборота, который за небольшой промежуток времени вырос почти вдвое.

Ранее в Центробанке заявили, что во втором и третьем квартале 2018 года российская экономика будет переживать рост, который составит по 0,4% соответственно. Эксперты связывают это с кратковременностью внешнего шока и объясняют отсутствием его влияния на ВВП страны.

Центробанк назвал число находящихся в «черном списке» финансистов. В основном там перечислены сотрудники банков, лишившихся лицензии или попавших под процедуру банкротства. Всего их 6 392 человека..