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ЦБ РФ анонсировал рост популярности безналичных платежей
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ЦБ РФ анонсировал рост популярности безналичных платежей 

360tv.ru 43 минуты назад
Рост безналичных платежей может вырасти до 45% в розничном товарообороте в 2018 году. Об этом сообщила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.
По ее словам, в России наблюдаются «хорошие темпы роста» розничного товарооборота, который за небольшой промежуток времени вырос почти вдвое.
Ранее в Центробанке заявили, что во втором и третьем квартале 2018 года российская экономика будет переживать рост, который составит по 0,4% соответственно. Эксперты связывают это с кратковременностью внешнего шока и объясняют отсутствием его влияния на ВВП страны.
Центробанк назвал число находящихся в «черном списке» финансистов. В основном там перечислены сотрудники банков, лишившихся лицензии или попавших под процедуру банкротства. Всего их 6 392 человека..
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