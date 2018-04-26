Банк России тормозит: во всем виноваты санкции

Апрельские антироссийские санкции вызвали падение рубля и бурю на фондовом рынке. Это заставит Банк России отказаться от снижения ключевой ставки на ближайшем заседании 27 апреля, полагают аналитики. Приступить к смягчению денежно-кредитной политики регулятор сможет в лучшем случае только во второй половине этого года. Впрочем, некоторые экономисты считают, что ЦБ может снизить ставку до 7%, поскольку инфляция остается на крайне низком уровне.

26 апреля, на 15:30 мск доллар на Мосбирже стоил 62,9 руб., евро — 76,5 руб. К предыдущему закрытию рубль потерял 0,5% и 0,6% к доллару и евро соответственно.

Представители ЦБ в своих комментариях уже допустили, что ослабление рубля и высокая волатильность на финансовых рынках повлияют на процесс принятия решений по денежно-кредитной политике.

Траектория снижения ключевой ставки, вероятно, будет пересмотрена, сказала первый зампред Банка России Ксения Юдаева

«Мы всю траекторию видимо пересмотрим. Наверное, за счет этого чуть-чуть позже будет. Но пока, мне кажется, риски того, что это не произойдет в 2018 году, меньше, но в 2018 году это может произойти позже, чем мы ожидали до этого», — сказала Юдаева.

Она также отметила, что вероятность снижения ставки на ближайшем заседании «конечно же, снизилась по сравнению с тем, как ожидали в прошлый раз». Она также добавила, что равновесная ключевая ставка Центробанка на краткосрочном горизонте несколько возрастет, но ее диапазон сохранится в пределах 6-7%.

Ранее глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев заявил, что ключевая ставка ЦБ может пойти как вверх, так и вниз. «Уже снимается ограничение на невозможность повышения ставки в зависимости от прогноза инфляции. Она может пойти вверх, может пойти вниз», — сказал Дмитриев.

Пока ЦБ не стал менять прогноз по инфляции из-за ослабления рубля. Он по-прежнему считает, что с текущего уровня в 2,4% она во втором полугодии разгонится до 3-4%. Целевой уровень регулятора составляет 4%.

Эксперты и аналитики считают, что ЦБ в нынешней ситуации не станет рисковать и не будет понижать ставку в пятницу.

«В связи с тем, что ослабевший рубль окажет поддержку экспорту, на рынке может появиться избыток ликвидности. А это окажет влияние на инфляцию. В связи с этим регулятору надо обращать повышенное внимание на этот вопрос. Поэтому ждать снижения ключевой ставки в ближайшие полгода, я думаю, не стоит», — сказал, в частности, экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин (его слова приводит RNS).

Несмотря на то, что усиление геополитической напряженности и резкое ослабление рубля в апреле оказались событиями временными, на предстоящем заседании ЦБ, вероятно, как минимум, внесет коррективы в свою риторику и сохранит ключевую ставку без изменений, считает Юрий Кравченко , начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал».

При этом он полагает, даже если регулятор и укажет на частичную реализацию инфляционных рисков в ближайшие месяцы из-за апрельского ослабления рубля, планы по сохранению инфляции ниже 4% и окончанию перехода к нейтральной политике до конца текущего года останутся неизменными.

Георгий Ващенко , начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» также не ждет снижения ключевой ставки на ближайшем заседании. Он объясняет это нестабильной ситуацией на валютном и денежном рынках.

«Последствия шока двухнедельной давности не рассосались до сих пор. Цена на нефть доходила до $75 за баррель, а курс доллар/рубль, который в 2014 году при такой цене на нефть был на отметке 50 руб., сейчас около 62 руб.», — говорит он.

По мнению аналитика, государству ослабление рубля выгодно, поскольку оно сможет дополнительно профинансировать социальные расходы. При этом руководство страны, по всей видимости, готово на рост инфляционных ожиданий, поскольку инфляция находится вблизи исторических минимумов и ниже таргета ЦБ.

Он поясняет, что курс доллар/рубль, несмотря на дорогую нефть, не снижается из-за высокого спроса на валюту. Поэтому снижение ставки в нынешних условиях представляется нецелесообразным, поскольку банки ставки по кредитам снижать не будут, а спекулянты лишь усилят покупки валюты, считает Ващенко.

«Я полагаю, что окно возможностей для дальнейшего снижения ключевой ставки откроется не ранее второй половины года», — резюмирует он.

Алексей Антонов , аналитик «Алор брокер», добавляет, что потенциальное спасение компаний, попавших под санкции, может стоить $10-20 млрд, которые «правительство будет брать из бюджета или создавать путем эмиссии». Это способно разогнать инфляцию как минимум до 4%, а возможно, и выше. Соответственно, ЦБ не станет трогать сейчас ставку.

«Рынок учел это решение в ценах еще неделю назад, и оно не окажет существенного влияния на курс пары рубль-доллар, которая движется в новом для себя диапазоне 60-65 рублей, и больше зависит от международных новостей из Сирии или сообщений о санкциях, чем от уровня ключевой ставки», — рассуждает аналитик.

При этом он отмечает, что американский Федрезерв в свою очередь ставку будет повышать, что вместе с растущим уровнем доходности гособлигаций США , будет приводить к оттоку средств нерезидентов с российского долгового рынка и ослаблению рубля.