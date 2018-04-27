Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых

"Годовая инфляция остается на низком уровне", — отмечается в сообщении.

В прошлом году Центробанк снижал ключевую ставку шесть раз, в сумме — на 2,25 процентного пункта, а в этом году — уже дважды, в феврале и марте, оба раза — на 0,25 процентного пункта. При этом в марте регулятор дал сигнал, что может взять несколько пауз.

Аналитики, опрошенные РИА Новости, на этот раз однозначно ожидали сохранения ставки на прежнем уровне на фоне апрельской волатильности на финансовых рынках и ослабления рубля. Однако в дальнейшем, считают они, Центробанк курс на смягчение денежно-кредитной политики.

В начале апреля США ввели новый пакет антироссийских санкций. Это вызвало волатильность на рынках и резкое падение курса рубля — так, 11 апреля доллар поднимался 65 рублей, а евро — выше 80. Однако, по словам первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой , это не создало рисков для стабильности российской финансовой системы и рынков. При этом в Банке России не исключили, что ослабление рубля станет фактором более быстрого приближения инфляции к годовой отметке в 4%, но оценили риски превышения этой цели как невысокие.

Рубль практически не отреагировал на повышение ключевой ставки. Cпустя 10 минут после оглашения решения Центробанка он несколько ускорил рост на фоне дорогой нефти — к 13:41 курс доллара расчетами «завтра» снижался на 13 копеек, до 62,59 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 75,63 рубля.