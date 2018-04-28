Центробанк решил не менять ключевую ставку

Совет директоров Банка России 27 апреля 2018 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых, приостановив таким образом её последовательное снижение.

В Банке России отметили, что инфляция в стране сохраняется на низком уровне, хотя ослабление курса национальной валюты на фоне геополитической напряжённости увеличит темпы роста потребительских цен к 4%, однако по прогнозам инфляция не превысит запланированных показателей и к концу года останется в границах 3-4%.

«Банк России по-прежнему предполагает, что денежно-кредитная политика станет нейтральной в 2018 году. При этом Банк России считает, что потенциал снижения ключевой ставки для формирования нейтральных денежно-кредитных условий уменьшился, учитывая рост процентных ставок на развитых рынках и повышение страновой премии за риск на Россию . В дальнейшем, принимая решение, Банк России будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и развития экономики относительно прогноза», — говорится в сообщении Центробанка.

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