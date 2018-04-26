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Китай повышает цены на бензин и дизельное топливо
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Китай повышает цены на бензин и дизельное топливо 

ИА Синьхуа 57 минут назад
Пекин, 26 апреля /Синьхуа/ — Государственный комитет по делам развития и реформ /ГКРР/ КНР в четверг объявил о решении повысить цены на бензин и дизельное топливо на 255 и 245 юаней /1 ам долл. — 6,33 юаня/ за тонну соответственно. Новые тарифы вступают в силу с 24:00 26 апреля.
Это третье подряд повышение цен на бензин и дизельное топливо, осуществляемое в соответствии с действующим в Китае механизмом образования цен на нефтепродукты, указали в комитете.
ГКРР потребовал от трех ведущих китайских нефтяных компаний — PetroChina, Sinopec и CNOOC надлежащим образом организовать производство и транспортировку нефтепродуктов, гарантировать стабильность рыночных поставок и строгое соблюдение государственной ценовой политики. Органам ценового регулирования всех уровней предписано усилить рыночный контроль и надзор, решительно выявлять и пресекать случаи несоблюдения государственной ценовой политики, обеспечить порядок на рынке.
В ГКРР отметили, что комитет в настоящий момент тщательно следит за работой механизма ценообразования, а также намерен в соответствии с изменениями ситуации на внешнем и внутреннем рынках нефти совершенствовать этот механизм. -0-
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