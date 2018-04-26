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Трамп признал антироссийскую направленность пошлин
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Трамп заявил, что введение пошлин на алюминий в том числе было направлено против РФ 

ТАСС 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что до него ни один американский лидер не занимал столь жесткую позицию по отношению к России, и в этом контексте напомнил о том, что он распорядился выслать из страны российских дипломатов и ввел импортные пошлины на алюминий. Об этом Трамп заявил в четверг в интервью телеканалу Fox News.
"Сговора между мной и Россией не было. Никто не занимал по отношению к России более жесткую позицию, чем я. Можете спросить об этом президента [России Владимира] Путина", — заявил он.
"Начиная с военной сферы и заканчивая нефтью, да и многое другое: таможенные пошлины на алюминий, поскольку они направляли нам много алюминия; 60 человек, которых мы выслали — так называемых дипломатов. Никто не был столь жестким, даже близко к этому не был", подчеркнул Трамп.
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