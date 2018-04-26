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ЕЦБ сообщил о дальнейших планах
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ЕЦБ сообщил о своих дальнейших планах 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что Европейский центральный банк продолжит мониторить динамику обменного курса евро. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Совет управляющих продолжит следить за развитием обменного курса и других финансовых условий на предмет их возможного влияния на прогноз по инфляции", — сказал Драги.
Он также добавил, что программа ЕЦБ по выкупу активов с рынка может быть продлена на период после сентября текущего года.
Глава ЕЦБ подчеркнул, что программа будет пролонгироваться, пока Совет управляющих ЕЦБ не увидит устойчивого приближения инфляции в еврозоне к цели регулятора — чуть ниже 2%.
Ранее сообщалось, что ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне.
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