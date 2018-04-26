DIW: рост в Германии восстановится во II квартале

Москва , 26 апреля — «Вести. Экономика». Экономический рост в Германии восстановится во втором квартале после небольшой передышки в начале года, заявил экономический институт DIW в четверг.

Промышленное производство упало в феврале, из-за чего некоторые аналитики прогнозировали конец восьмилетнего бума в Германии, но в DIW заявили, что это просто замедление, в котором виноваты эпидемия гриппа, забастовки и превышение среднего числа праздников. Ожидается, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) Германии замедлится до 0,4% в первом квартале после роста на 0,6% в последнем квартале 2017 года, говорится в сообщении института. "Немецкая экономика теряет импульс", — сказал экономист DIW Фердинанд Фихтнер. Но, учитывая книги заказов, компании, скорее всего, воспользуются относительно слабым периодом в ближайшие месяцы и повысят общий экономический рост, который, по прогнозам DIW, достигнет 0,7% во втором квартале. "Экономика Германии будет продолжать расти, потому что она пользуется сильным глобальным спросом", — сказал экономист DIW Саймон Юнкер. Его оптимизм отразился на правительстве Германии, представители которого заявили, что экономика остается оживленной, несмотря на небольшое снижение прогноза роста в этом году.