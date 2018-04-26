Блокировка Telegram обойдется бизнесу в $2 млрд

«Ковровые блокировки» Роскомнадзора в попытках ограничить доступ россиян к Telegram нанесут серьезный финансовый урон компаниям как в России , так и за рубежом — эксперты оценили потери в $2 млрд, если ситуация будет развиваться по самому плохому сценарию. Тем временем, российские ученые обратились напрямую к Дмитрию Медведеву с требованием наказать тех сотрудников Роскомнадзора, по чьей вине пострадали добросовестные компании.

Цифровая экономика под угрозой

Блокировки Telegram ощутимо ударят по российскому и иностранному бизнесу — эксперты компании Flexbby оценили возможные убытки в $2 млрд для компаний в России и за рубежом. Как рассказал РИА «Новости» директор по развитию Flexbby Роман Чесов, эта сумма будет являться отражением наихудшего сценария, если пользователи начнут массово отказываться от использования мессенджера.

От действий Роскомнадзора, который начал массово блокировать IP-адреса Google и Amazon в попытке ограничить доступ к Telegram, пострадали около 400 российских фирм, которые пользуются «облачными» сервисами международных IT-гигантов. Они жаловались на перебои в работе баз данных, столкнулись с трудностями при обслуживании клиентов и осуществлении электронных платежей.

В среду, 25 апреля, Роскомнадзор совместно с Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ) провел встречу с представителями IT-индустрии касательно судебного решения по блокировке Telegram. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru»

Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин объявил собравшимся, что ведомство продолжает вести переговоры с Amazon и Google на предмет оказания содействия блокировке мессенджера.

«Контакты с Amazon к положительным результатам пока не привели, возможно, по политическим причинам», — отметил Субботин в ходе встречи.

Что же касается Google, то тут надзорный орган отметил конструктивность налаженного общения и сообщил о начале конструктивного диалога.

После проведенного собрания глава РОЦИТ Сергей Гребенников заявил о том, что руководство Роскомнадзора пообещало отказаться от веерных блокировок, которые приводят к глобальным сбоям в работе компаний по всей стране.

«В Роскомнадзоре подчеркнули, что уже не будут веерно вносить в реестр запрещенной информации крупные подсети и в целом станут подходить к блокировкам более точечно», — сказал Гребенников.

Таким образом, ведомство отреагировало на шквал критики в свой адрес из-за того, что блокировка Telegram невольно затронула и добросовестные компании, которые имеют право работать на территории России.

Впрочем, Роскомнадзор критиковали не только простые пользователи, так или иначе пострадавшие «за Telegram», но и крупные чиновники. В интервью «Интерфаксу» экс-министр финансов и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин осудил неподготовленность операции по блокировке.

«Мне кажется, это решение, эта операция была проведена без достаточной подготовки.

Нельзя было создавать ситуацию, которая повлекла такие последствия для пользователей, особенно для тех, кто не связан с Telegram.

Это действительно слишком тяжелые последствия», — заявил Кудрин.

По его словам, инициаторы блокировки сами не осознали всех последствий, когда приступали к операции, и не задумались о том, помогут ли принятые меры достичь желаемого результата.

Кудрин добавил, что блокировка Telegram «усложняет дальнейшую цифровизацию российской экономики».

Наказание для виновных

Тем временем, российские ученые решили перейти к более активным действиям. Совет Межрегионального общества научных работников (ОНР) направил открытое письмо в адрес председателя правительства РФ Дмитрия Медведева

с требованием «пресечь вредоносную деятельность Роскомнадзора» и наказать сотрудников, по вине которых возникли перебои в работе сторонних ресурсов.

«Совет ОНР считает совершенно недопустимой практику ковровых блокировок любой ценой, без учета вполне предсказуемых негативных последствий. Научные и образовательные сервисы, доступ к которым был нарушен Роскомнадзором, соблюдали законодательство РФ и не были запрещены судом. Тот вред, который нанесли действия этого ведомства российской науке и образованию, а значит и всему обществу, никак не может быть оправдан необходимостью исполнения судебного решения в отношении одной частной компании», — говорится в письме.

Ученые также отметили, что в соответствии со статьей 29 Конституции РФ каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, гарантируется свобода массовой информации, а цензура запрещается.

Российские власти же уверены в том, что до тотального цензурирования интернета в России дело не дойдет. Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин исключил вероятность того, что страна когда-либо пойдет по китайскому пути и создаст «великий файервол».

«Это пустые опасения. При том, что мы активно дружим с Китаем и обмениваемся информацией по поводу развития медиарынка. Мы всегда исходили из того, что Россия есть Россия, Китай есть Китай.

Мы никогда не пойдем по китайскому пути в отношении интернета.

У нас свой российский путь и никакой речи о создании российского Firewall сегодня не идет», — сообщил Волин.

Он также отметил, что создание «файервола» требует огромных финансовых затрат, но его обход не составит проблем для любого человека, у которого появится желание получить доступ к запрещенным ресурсам.