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В Дагестане после 15 мая начнутся проверки бизнеса
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В Дагестане после 15 мая начнутся проверки бизнеса 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
В Дагестане во второй половине мая начнутся проверки бизнеса на предмет выполнения налоговых обязательств.
Меры по обеспечению роста собственных доходов республиканского бюджета обсуждались на заседании межведомственной комиссии, сообщается на сайте правительства Дагестана.
Как заявил первый зампред правительства Рамазан Алиев, по итогам первого квартала удалось дополнительно собрать 1,033 миллиарда рублей. «Задел неплохой, но для успокоения нет повода. Поэтому необходимо более активно и ответственно отнестись к вопросам обеспечения дополнительных доходов», — отметил он.
В связи с этим после 15 мая планируется начать проверки на предмет уточнения и корректировок своих обязательств налогоплательщиками, с которыми проводилась разъяснительная работа.
В настоящее время задолженность по налогам в регионе составляет 6,1 миллиарда рублей.
Как сообщал в марте первый вице-премьер республиканского правительства Рамазан Алиев, курирующий сбор налогов, общие поступления в бюджет Дагестана от деятельности автозаправок, банкетных залов и рынков при выводе этих сфер из тени увеличатся более чем вдвое и составят около 1 миллиарда рублей в год.
Ранее на встрече с представителями дагестанской общественности президент РФ Владимир Путин призвал наводить порядок в экономике республики. В частности, он обратил внимание жителей на то, что из примерно 600 автозаправочных станций налоги платят лишь единицы.
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