Америка губит рубль

Главным событием недели на мировых финансовых рынках стал существенный рост доходности гособлигаций США — US Treasuries (UST). В частности, доходность эталонных 10-летних американских госбумаг впервые за 4 года поднялась выше психологического уровня в 3% годовых.

Распродажи на рынке американского госдолга начались на фоне появления все новых признаков ускорения инфляции в США. Рост инфляционных ожиданий означает дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы и, как следствие, сокращение притока денежной ликвидности на фондовые рынки.

Первым на негативные сигналы отреагировал падением американский рынок акций (на 1,3-1,7% по основным индексам), за ним потянулись и остальные мировые биржи. Не осталась в стороне и Россия , где накануне снижение испытали индексы МосБиржи и РТС.

Российский рубль также стал жертвой общего ухудшения настроений инвесторов: курс доллара к рублю за полтора дня поднялся на 1,6 рубля до 63 рубля, курс евро — на 1,4 рубля до 76,6 рубля. Таким образом, валюты вновь устремились к пикам, достигнутым на волне паники после введения санкций — 65 рубля за доллар и 80 рубля за евро.

Там, за океаном

Американская экономика в последнее время демонстрирует некоторую разбалансированность, что заставляет ФРС еще более внимательно отслеживать происходящие в ней процессы. В частности, ощутимый рост мировых цен на энергоносители, а, следовательно, и на бензин, несет угрозу раскручивания инфляции. Стандартной реакцией на это со стороны американского регулятора является повышение ключевой ставки, что означает дальнейший рост доходности гособлигаций.

Другой проблемой США в условиях растущих оборонных и социальных расходов является неуклонное увеличение бюджетного дефицита.

Финансировать этот дефицит приходится за счет выпуска все новых объемов Treasuries, главными иностранными покупателями которых являются сейчас Китай Япония . Рост предложения на рынке госдолга — еще один аргумент в пользу того, что доходность UST продолжит идти вверх и до конца года может достигнуть 3,5% годовых.

Рубль в зоне риска

Рост привлекательности сверхнадежных американских госбумаг непременно отвлечет часть капиталов из рисковых активов. В этом случае могут пострадать многие развивающиеся рынки, в том числе и российский. Именно массированный вывод средств инвесторами-нерезидентами из госбумаг РФ спровоцировал обвал рубля 9-10 апреля. Подобное может повториться и теперь, хотя, возможно, в меньшем масштабе и более растянуто во времени.

Во всем виновата знаменитая стратегия carry trade (игра на разнице процентных ставок в различных странах), которая поддерживала рубль в предыдущий период. Иностранные инвесторы могли брать дешевые кредиты в США или Евросоюзе , конвертировать эти средства в рубли и размещать в более доходные (из-за высокой ставки ЦБ ) российские гособлигации. Теперь же рост ставок в США делает такие операции менее прибыльными, а значит будет способствовать оттоку средств с рынка ОФЗ и, как следствие, падению рубля.

Для российской валюты ситуация усугубляется ожиданием новых санкций, а также неопределенностью в связи с предстоящим назначением нового правительства. В таких условиях на отечественном рынке из иностранных игроков остаются только самые рискованные.

News.ru/Сергей Булкин

Между тем российские денежные власти, похоже, довольны сложившейся ситуацией. Для Минфина слабый рубль означает дополнительное пополнение бюджета за счет валютной выручки экспортеров. При этом финансовое ведомство через Банк России продолжает активно закупать валюту на рынке, что оказывает добавочное давление на национальную валюту.

Напомним, что, согласно бюджетному правилу, Минфин РФ направляет на покупку валюты дополнительные нефтегазовые доходы, полученные за счет более высокой по сравнению с заложенной в бюджете цены на нефть. В период с 6 апреля по 8 мая финансовое ведомство рассчитывает закупить валюты на рекордную сумму в 240 млрд рублей.

Таким образом, ситуация для рубля выглядит неутешительно. Политическая и геополитическая неопределенность, санкции, неразвитая экономика, неустойчивый экспорт, и, как последняя капля, снижение привлекательности операций carry trade — все это не позволяет надеяться на укрепление рубля. Более того, в любой момент возможно появление на рынке некого «черного лебедя», что сразу же даст сигнал к агрессивной игре против рубля. И в этом случае уровни 70 и даже 75 рублей за доллар не будут выглядеть чем-то невозможным.

Единственным фактором, который помогает российской валюте хоть как-то удерживаться на плаву, остается высокая нефть. Котировки фьючерсов на североморскую марку Brent пока держатся в коридоре $74-75 за баррель, то есть близи максимумов с конца 2014 года. Но и здесь не все безоблачно: рост по сравнению с февральскими минимумами составил уже 20%, что предполагает серьезную коррекцию вниз.

На протяжении двух последних лет рубль жил в условиях процветания carry trade, восстановления цен на нефть и низких политических рисков. Его основные проблемы были связаны с дивергенцией в монетарной политике ФРС и Банка России и периодически всплывающими на поверхность слухами о вмешательстве Москвы в американские президентские выборы. Весной 2018 ситуация коренным образом изменилась. Руку помощи «медведям» по паре доллар-рубль способно протянуть разве что крепкое «черное золото». Игроки на разнице уходят в глухую оборону, а пославшие рубль в нокдаун американские санкции готовы стать нормой жизни.

По словам министра финансов США Стива Мнучина, последние меры воздействия на Москву достигли своей цели, однако Вашингтон в случае необходимости готов их расширить. Наличие постоянно действующего политического риска делает волатильность рубля одной из самых высоких в мире, что снижает спрос на российские активы со стороны нерезидентов и способствует оттоку капитала из РФ.

Одновременно ралли доходности казначейских облигаций США выше психологически важной отметки 3% и шансы четырех повышений ставки ФРС в 2018 году больно ударили по валютам развивающихся рынков. Речь идет об ухудшении глобального аппетита к риску и росте волатильности. Оба фактора крайне неприятны для carry-трейдеров и валют развивающихся стран.

Динамика гособлигаций США остается ключевым драйвером для всех бирж. Рубль вместе с валютами развивающихся стран находится под давлением на фоне роста доходности десятилетних американских облигаций выше 3%.

Пик налоговых платежей пройден. Минфин РФ на этой неделе аукционы провел. Учитывая все это, а также и то, что рубль слабо реагирует на динамику нефти, он сегодня должен остаться без поддержки.

Целевая область для курса доллара находится на уровне 63,10 рубля. Темпы роста евро будут ниже, чем у доллара, так как единую валюту продают на рынке Форекс, опять же из-за роста доходности американских облигаций.