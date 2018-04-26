Украина подписала с Литвой совместное заявление против «Северного потока — 2»

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик и министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас подписали совместное заявление против строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает RNS со ссылкой на Минэнерго Литвы.

"Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас и министр энергетики Украины Игорь Насалык подписали совместное заявление о планируемых угрозах газопровода «Северный поток — 2». Этот политический документ оказывает твердую поддержку ключевым целям Энергетического союза — укреплению энергетической безопасности и диверсификации источников энергии", — говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что правила диверсификации источников энергии и создания конкурентного рынка в рамках исполнения законодательства ЕС должны быть применены и в отношении «Северного потока — 2».