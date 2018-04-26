Украина и Литва подписали совместное заявление против «Северного потока — 2»

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик и министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас подписали совместное заявление об ожидаемых угрозах из-за строительства газопровода «Северный поток 2», сообщает Минэнерго Литвы

«Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас и министр энергетики Украины Игорь Насалык подписали совместное заявление о планируемых угрозах газопровода «Северный поток 2». Этот политический документ оказывает твердую поддержку ключевым целям Энергетического союза — укреплению энергетической безопасности и диверсификации источников энергии», — говорится в сообщении.

В документе подчеркивается, что правила диверсификации источников энергии и создания конкурентного рынка в рамках исполнения законодательства ЕС должны быть применены и в отношении «Северного потока-2» и любых других трубопроводов, связывающих ЕС с третьими странами.

В результате министры выразили поддержку инициативе Европейской комиссии по пересмотру газовой директивы ЕС и призвали незамедлительно внести в нее необходимые изменения.

«Проект «Северный поток 2» являет собой совершенно другой путь, с дальнейшим усилением энергетической зависимости ЕС и систематическим усилением влияния России на энергетику. И Литва, и Украина испытали, что означает эта энергетическая зависимость, и какова ее цена для государства и потребителей. «Северный поток 2» может стать угрозой для солидарности ЕС в целом», — заявил Вайчюнас.