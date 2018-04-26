Ещё
Украина и Литва подписали совместное заявление против «Северного потока — 2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина и Литва подписали совместное заявление против «Северного потока — 2» 

Rambler News Service 40 минут назад
Фото: Прайм
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик и министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас подписали совместное заявление об ожидаемых угрозах из-за строительства газопровода «Северный поток 2», сообщает Минэнерго Литвы
«Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас и министр энергетики Украины Игорь Насалык подписали совместное заявление о планируемых угрозах газопровода «Северный поток 2». Этот политический документ оказывает твердую поддержку ключевым целям Энергетического союза — укреплению энергетической безопасности и диверсификации источников энергии», — говорится в сообщении.
В документе подчеркивается, что правила диверсификации источников энергии и создания конкурентного рынка в рамках исполнения законодательства ЕС должны быть применены и в отношении «Северного потока-2» и любых других трубопроводов, связывающих ЕС с третьими странами.
В результате министры выразили поддержку инициативе Европейской комиссии по пересмотру газовой директивы ЕС и призвали незамедлительно внести в нее необходимые изменения.
«Проект «Северный поток 2» являет собой совершенно другой путь, с дальнейшим усилением энергетической зависимости ЕС и систематическим усилением влияния России на энергетику. И Литва, и Украина испытали, что означает эта энергетическая зависимость, и какова ее цена для государства и потребителей. «Северный поток 2» может стать угрозой для солидарности ЕС в целом», — заявил Вайчюнас.
«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. «Северный поток — 2» напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей. Строительство газопровода начнется в 2018 году и завершится в конце 2019 года.
Rambler News Service: последние новости
Bloomberg сообщил о планах Дерипаски сохранить контроль в «Русале» ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Новый кредитный союз» «Нафтогаз» раскритиковал идею реализации «Газпромом» проекта «Северный поток-3»
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак смогла договориться с Киевом277
Москва требует от Киева освободить активистку Одновол198
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…479
Макаревич снова оскорбил россиян1095
Дерипаска предопределил судьбу «Русала»41
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение