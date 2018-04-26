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Главы Минэнерго Литвы и Украины подписали заявление об угрозах «Северного потока-2»
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Главы Минэнерго Литвы и Украины подписали заявление об угрозах «Северного потока-2» 

Прайм 47 минут назад
Фото: Прайм
Министры энергетики Литвы и Украины в четверг подписали общее заявление об угрозах, якобы возникающих из-за проекта, планирующегося к прокладке по дну Балтийского моря — «Северный поток-2», сообщает пресс-служба министерства энергетики Литвы.
"Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас и его коллега из Украины Игорь Насалик подписали общее заявление о возникающих угрозах от проекта «Северный поток-2». Данным документом высказывается твердая поддержка основным целям Энергетического союза — усиление энергобезопасности и диверсификация источников энергии", — говорится в сообщении.
По словам Вайчюнаса, Литва и Украина испытали на себе, что значит энергетическая зависимость и какова ее цена для государства и потребителей. «Газопровод „Северный поток-2“ вызывает угрозу не только основополагающим стремлениям Энергетического союза, но и несет угрозу солидарности всех государств — членов ЕС», — считает литовский министр.
В документе говорится, что диверсификация источников энергии и создание конкурентного рынка, обеспечивающие соблюдение законов ЕС, обязаны применяться в отношении «Северного потока-2» и других газопроводов, объединяющих ЕС с третьими странами. «Поэтому министры выразили поддержку инициативе Еврокомиссии пересмотреть газовую директиву ЕС и требуют немедленно реализовать соответствующие изменения», — говорится в сообщении.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком». Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.
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