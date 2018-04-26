Шувалов: компании еще не обращались за исключением из правила по дивидендам в 50%

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что исключения из правила для дивидендов госкомпаний в 50% чистой прибыли по МСФО бывают каждый год. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Вы же знаете — каждый год есть исключения", — сказал Шувалов.

Его также спросили, были ли уже обращения глав компаний по этому поводу.

"Пока еще обращений не было", — ответил Шувалов.

Ранее заместитель главы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что ведомство выступает за фиксированную ставку для госкомпаний по выплате дивидендов в федеральный бюджет.

Он уточнил, что ставка должна составить 50% от прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).