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Шувалов: компании еще не обращались за исключением из правила по дивидендам в 50%
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Шувалов: компании еще не обращались за исключением из правила по дивидендам в 50% 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: Газета.Ru
Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что исключения из правила для дивидендов госкомпаний в 50% чистой прибыли по МСФО бывают каждый год. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Вы же знаете — каждый год есть исключения", — сказал Шувалов.
Его также спросили, были ли уже обращения глав компаний по этому поводу.
"Пока еще обращений не было", — ответил Шувалов.
Ранее заместитель главы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что ведомство выступает за фиксированную ставку для госкомпаний по выплате дивидендов в федеральный бюджет.
Он уточнил, что ставка должна составить 50% от прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
В свою очередь глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что дивидендная политика должна быть увязана со стратегией развития общества.
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