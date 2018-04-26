Палата экономики Австрии выступила за снятие санкций с РФ

Палата экономики Австрии выступила за снятие санкций с России

Палата экономики Австрии выступает за снятие антироссийских санкций, заявил в четверг вице-председатель палаты Маттиас Кренн.

"Мы выступаем за отмену санкций, которые мешают развитию экономики. Экономика не должна нести ущерба из-за политических действий. Мы проводим активную работу по возвращению к нормальному экономическому и политическому сотрудничеству. Думаю, что Австрия сейчас делает все в этом направлении и будет продолжать эту работу в будущем", — заявил Кренн в ходе Российско-австрийского экономического диалога.

Он подчеркнул, что Россия на протяжении 50 лет является самым важным поставщиком природного газа.

"Объем инвестиций австрийских компаний в Россию с каждым разом растет, он составил по итогам 2017 года 6,9 миллиардов евро. Выросли и российские инвестиции в Австрию — до 27 миллиардов евро", — добавил Кренн.

В четверг в австрийской столице состоялся первый Российско-австрийский экономический диалог, в ходе которого обсуждалась стратегическая роль Австрии и России в развитии политических и экономических отношений Европы и Евразии.