Антидемпинговые пошлины ЕС на стальные канаты и тросы из Китая «не рациональны» — Минкоммерции КНР

Пекин, 26 апреля / Синьхуа / — Министерство коммерции КНР , отвечая в четверг на вопрос о продлении действия антидемпинговых пошлин Европейского Союза на стальные канаты и тросы из Китая, заявило, что этот шаг «испытывает недостаток в экономической рациональности».

Антидемпинговые пошлины в размере 60,4 проц. были введены в 1999 году, и на прошлой неделе ЕС решил продлить их еще на 5 лет.

"Многолетние пошлины серьезным образом повлияли на китайский экспорт", — заявил на пресс-конференции официальный представитель Минкоммерции Китая Гао Фэн.

По его словам, согласно данным ЕС, в 2016 году объем экспорта стальных канатов и тросов из Китая в ЕС составил 2005 тонн, на которые пришлось только 1,2 проц. общего потребления товаров данной категории в ЕС за весь прошлый год, чего недостаточно для причинения продолжительного вреда или представления угрозы местной промышленности.

Назвав Китай и ЕС сторонниками свободной торговли, Гао Фэн отметил, что Китай надеется, что ЕС может укрепить взаимодействие и сотрудничество со страной для содействия устойчивому развитию соответствующих отраслей. -0-