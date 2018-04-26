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Антидемпинговые пошлины ЕС на стальные канаты и тросы из Китая «не рациональны» — Минкоммерции КНР
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Антидемпинговые пошлины ЕС на стальные канаты и тросы из Китая «не рациональны» — Минкоммерции КНР 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 26 апреля /Синьхуа/ — Министерство коммерции КНР, отвечая в четверг на вопрос о продлении действия антидемпинговых пошлин Европейского Союза на стальные канаты и тросы из Китая, заявило, что этот шаг «испытывает недостаток в экономической рациональности».
Антидемпинговые пошлины в размере 60,4 проц. были введены в 1999 году, и на прошлой неделе ЕС решил продлить их еще на 5 лет.
"Многолетние пошлины серьезным образом повлияли на китайский экспорт", — заявил на пресс-конференции официальный представитель Минкоммерции Китая Гао Фэн.
По его словам, согласно данным ЕС, в 2016 году объем экспорта стальных канатов и тросов из Китая в ЕС составил 2005 тонн, на которые пришлось только 1,2 проц. общего потребления товаров данной категории в ЕС за весь прошлый год, чего недостаточно для причинения продолжительного вреда или представления угрозы местной промышленности.
Назвав Китай и ЕС сторонниками свободной торговли, Гао Фэн отметил, что Китай надеется, что ЕС может укрепить взаимодействие и сотрудничество со страной для содействия устойчивому развитию соответствующих отраслей. -0-
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