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Крымские чиновники потратили народные деньги и не пожалели
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Крымские чиновники потратили народные деньги и не пожалели 

Lenta.ru 1 час назад
Чиновники Симферополя провели тендер на покупку iPhone Х и аксессуаров к нему, что обошлось бюджету в 162 800 рублей. Заявка размещена на сайте госзакупок.
Всего было куплено два смартфона серебристого цвета с емкостью памяти в 256 гигабайт за 77 800 рублей каждый, а также аксессуары к ним — два защитных 3D-стекла и два прозрачных противоударных чехла. В тендерных документах не сказано, зачем крымским госслужащим iPhone X и что они собираются с ними делать.
Закупку проводил «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Крым». В тендере участвовал единственный поставщик — ИП Хмура Игорь Николаевич, который числится владельцем онлайн-магазина i-Store.net, одно из отделений которого находится в Севастополе.
24 апреля были уволены два члена крымского правительства. Один из них, заместитель регионального министра ЖКХ, пользовался служебным «Лексусом» для личных нужд, в результате чего бюджету был нанесен урон на 300 тысяч рублей. Вторая чиновница, которая была заместителем председателя одного из госкомитетов, потеряла свой пост из-за конфликта интересов.
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