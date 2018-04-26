Ещё
Все доходы в России под 30 процентов налога, что думает Минфин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Все доходы в России под 30 процентов налога, что думает Минфин 

Время бухгалтера 1 час назад
Специалисты финансового ведомства в порядке рассмотрения обращений граждан отреагировали на предложение установить ставку налога на прибыль организаций и на доходы физических лиц свыше 1 000 000 рублей в размере 30 процентов.
Чиновники объясняют, что рост налогового бремени для бизнеса может губительно отразиться на рынке. Пострадать в связи с ростом расходов предприятий может конкуренция, темпы развития, выработка самих компаний, а также общее состояние экономики страны. По этим причинам, финансисты считают увеличение ставки налога для организаций безосновательным.
Представители Минфина также выразили сомнения на счет роста подоходного налога для граждан. По их заключению, единая для большинства доходов ставка налогообложения в размере 13 процентов, действующая с 2001 года, позитивно отражается на привлекательности РФ для инвестиций и упрощает расчеты населения с бюджетом.
Называя существующую систему налогообложения РФ сбалансированной, а рост налоговых поступлений стабильным, чиновники сообщают, что увеличение ставок доходных налогов бюджетная политика на период до 2020 года не предусматривает.
Время бухгалтера: последние новости
Минфин рассказал, как определить дату выпуска движимого имущества Обсуждается повышение ставки НДФЛ до 15 процентов 4-ФСС за I квартал сдаем по новой форме
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»49
Россиян оставят без торговых центров221
Столтенберг анонсировал совещание по России82
У Клюева нашли тяжелую болезнь16
Трамп унизил Макрона118
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
04:05
Варум окончательно решила судьбу «Зимней вишни»
Шоу-бизнес Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение