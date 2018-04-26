Все доходы в России под 30 процентов налога, что думает Минфин

Специалисты финансового ведомства в порядке рассмотрения обращений граждан отреагировали на предложение установить ставку налога на прибыль организаций и на доходы физических лиц свыше 1 000 000 рублей в размере 30 процентов.

Чиновники объясняют, что рост налогового бремени для бизнеса может губительно отразиться на рынке. Пострадать в связи с ростом расходов предприятий может конкуренция, темпы развития, выработка самих компаний, а также общее состояние экономики страны. По этим причинам, финансисты считают увеличение ставки налога для организаций безосновательным.

Представители Минфина также выразили сомнения на счет роста подоходного налога для граждан. По их заключению, единая для большинства доходов ставка налогообложения в размере 13 процентов, действующая с 2001 года, позитивно отражается на привлекательности РФ для инвестиций и упрощает расчеты населения с бюджетом.

Называя существующую систему налогообложения РФ сбалансированной, а рост налоговых поступлений стабильным, чиновники сообщают, что увеличение ставок доходных налогов бюджетная политика на период до 2020 года не предусматривает.