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Российский турист все равно приедет: отельеры Турции не снижают цены
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Российский турист все равно приедет: отельеры Турции не снижают цены 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Правительство Турции призывает отельеров «не паниковать» и не снижать цены на фоне падения курса рубля. Однако в российских компаниях считают, что возможности для корректировки стоимости у Турции есть, сообщает АТОР.
Как пишет местная пресса, ситуация с падением российского рубля по отношению к доллару США на 7-8%, спровоцировала просьбы российских туроператоров о снижении стоимости номеров. Но основные профильные ассоциации Турции призвали отельеров и местных представителей бизнеса не идти на поводу у внешних факторов.
Так, глава Ассоциации турецких туристических агентств (TURSAB) Фируз Багликая заявил, что ситуация на российском рынке «вернется в нормальное состояние в течение короткого времени».
"Паниковать не нужно. Не нужно снижать цены, это слишком опасно. Даже если цены не снизятся, российский турист все равно приедет", — считает он.
Российские игроки рынка отмечают, что обсуждение цен — нормальная практика. Как подчеркнул один из экспертов, если спрос останавливается из-за высокой цены, можно и нужно говорить с отелями о снижении стоимости размещения, искать другие способы оптимизации цены тура.
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