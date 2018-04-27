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«Русский Стандарт» понизил ставки по вкладам в рублях
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«Русский Стандарт» понизил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 23 минуты назад
Банк «Русский Стандарт» снизил ставки по рублевым вкладам.
Доходность депозита «Пенсионный!» (от 10 тыс. рублей) составит 6,25—6,75% годовых (ранее — под 6,5—6,75%). «Рантье»открывается под 5,75—6,25% годовых (прежде — под 6,25—6,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежеквартально, а также могут капитализироваться.
Срок депозитов — 181 и 360 дней.
Продуктовый виджет
«Максимальный доход» привлекается под 6—6,5% (ранее — под 6—6,75%), а «Удобный»— под 5—6% годовых (вместо 5,5—6,25%). Срок — 91, 181 и 360 дней.
Минимальная сумма депозитов «Удобный», «Максимальный доход» и «Рантье» при открытии в офисе составляет 30 тыс. рублей, онлайн — 10 тыс. рублей.
Дополнительные взносы предусмотрены для всех депозитов, за исключением «Максимального».
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