«Русский Стандарт» понизил ставки по вкладам в рублях

Банк «Русский Стандарт» снизил ставки по рублевым вкладам.

Доходность депозита «Пенсионный!» (от 10 тыс. рублей) составит 6,25—6,75% годовых (ранее — под 6,5—6,75%). «Рантье»открывается под 5,75—6,25% годовых (прежде — под 6,25—6,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежеквартально, а также могут капитализироваться.

Срок депозитов — 181 и 360 дней.

Продуктовый виджет

«Максимальный доход» привлекается под 6—6,5% (ранее — под 6—6,75%), а «Удобный»— под 5—6% годовых (вместо 5,5—6,25%). Срок — 91, 181 и 360 дней.

Минимальная сумма депозитов «Удобный», «Максимальный доход» и «Рантье» при открытии в офисе составляет 30 тыс. рублей, онлайн — 10 тыс. рублей.

Дополнительные взносы предусмотрены для всех депозитов, за исключением «Максимального».