До 1 мая необходимо подать заявление на налоговые льготы — УФНС Башкирии

Налоговые льготы установлены Налоговым кодексом РФ , республиканским законом «О транспортном налоге» и нормативно-правовыми актами муниципалитетов об установлении земельного налога и налога на имущество физических лиц.

Заявление можно подать, обратившись лично в любой налоговый орган или в офис МФЦ, направить по почте или в сети интернет через личный кабинет налогоплательщика.

С 2018 года льготные категории налогоплательщиков имеют право на уменьшение налоговой базы по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 кв. метров одного земельного участка. При этом перечень категорий граждан, имеющих право на указанный налоговый вычет, дополнен пенсионерами.