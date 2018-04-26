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Совет Федерации поддержал законопроект о контрсанкциях
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Совет Федерации поддержал законопроект о контрсанкциях 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал законопроект о контрсанкциях без дополнительных замечаний и предложений, говорится в заключении комитета.
Ранее главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
"По концепции законопроекта замечаний и предложений по вопросам ведения комитета нет", — говорится в отзыве комитета Совета Федерации.
В нем отмечается, что законопроект направлен на защиту интересов и безопасности Российской Федерации, прав и свобод ее граждан путём введения законных мер, связанных с предупреждением и пресечением противоправных и недружественных действий США и иных иностранных государств.
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