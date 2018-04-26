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Источник в ФРГ: Киев нуждается в инвестициях для транзита газа из России
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Источник в ФРГ: Киев нуждается в инвестициях для транзита газа из России 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
БЕРЛИН, 26 апр — РИА Новости. ФРГ поддерживает переговоры по транзиту газа из РФ через Украину в 2020 году, однако ГТС Украины нуждается в инвестициях, заявил журналистам в Берлине в четверг высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ.
"Канцлер после встречи с (президентом Украины Петром) Порошенко сказала, что мы, как немцы, хотим поддержать переговоры по договору о транзите газа, который будет обсуждаться и который предусматривает новый договор о транзите через Украину в 2019 году, чтобы он также состоялся. Конечно, этого должны хотеть обе стороны. За это мы выступаем, сказала канцлер на пресс-конференции. Безусловно, это связано с тем, что Украина инвестирует в ГТС. Это означает, что нам нужны инвесторы, которые инвестировали бы в этот трубопровод", — сказал источник.
Он добавил, что «необходимо рассмотреть возможность привлечения иностранных инвесторов», вопрос заключается «в привлекательности такого инвестирования». Германия намерена плотно сотрудничать в этом вопросе с ЕС, сказал собеседник журналистов.
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