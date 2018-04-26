В Берлине не считают, что «Северный поток — 2» усилит энергозависимость

БЕРЛИН, 26 апр — РИА Новости . В Берлине не считают, что проект «Северный поток-2» усиливает энергетическую зависимость от России , заявил журналистам в четверг в Берлине высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ

"Мы так не считаем", — заявил собеседник агентства, добавив, что в настоящее время доля российского газа в Германии составляет всего «37%, а не 60, и это факт».

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком».