В ФРГ заявили о готовности работать с ЕК по вопросу модернизации украинской ГТС 

БЕРЛИН, 26 апреля. /ТАСС/. Власти Германии осознают «украинский» аспект в вопросе реализации проекта «Северный поток — 2», но считают, что ГТС Украины нуждается в инвестициях для модернизации. Об этом сообщил в пятницу журналистам источник в кабмине ФРГ.
"Нужны инвесторы, мы готовы работать с Еврокомиссией, [замглавы Еврокомиссии по делам энергосоюза Марошем] Шефчовичем", — отметил источник. «Существует возможность создать консорциум с этой целью [для модернизации ГТС Украины]», — добавили в кабмине.