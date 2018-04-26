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В ФРГ заявили о готовности работать с ЕК по вопросу модернизации украинской ГТС
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В ФРГ заявили о готовности работать с ЕК по вопросу модернизации украинской ГТС 

ТАСС 1 час назад
БЕРЛИН, 26 апреля. /ТАСС/. Власти Германии осознают «украинский» аспект в вопросе реализации проекта «Северный поток — 2», но считают, что ГТС Украины нуждается в инвестициях для модернизации. Об этом сообщил в пятницу журналистам источник в кабмине ФРГ.
"Нужны инвесторы, мы готовы работать с Еврокомиссией, [замглавы Еврокомиссии по делам энергосоюза Марошем] Шефчовичем", — отметил источник. «Существует возможность создать консорциум с этой целью [для модернизации ГТС Украины]», — добавили в кабмине.
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