Ещё
Сезон отчетности не сильно помогает американским акциям, — Аналитики Райффайзенбанка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сезон отчетности не сильно помогает американским акциям, — Аналитики Райффайзенбанка 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Всю вчерашнюю торговую сессию американский рынок акций ощущал давление «медведей», выйти в небольшой плюс по итогам торгов удалось лишь благодаря покупкам перед закрытием (+0,18% по индексу S&P). Возможно, некоторую поддержку оказала публикация позитивных данных компаний технологического сектора (прежде всего, Facebook), который в последние месяцы перестал воодушевлять инвесторов.
Игре на повышение акций не способствуют возросшие уровни доходности UST (прежде всего, 2-летних UST ~YTM 2,5%), которые воспринимаются некоторыми инвесторами на горизонте двух лет как лучшая альтернатива акциям (в терминах соотношения риска и доходности), учитывая завышенную стоимость последних и всплеск волатильности.
Кроме того, принимая во внимание предстоящие повышения ключевой ставки до конца этого года (+75 б.п. до 2,25-2,5% годовых), сдвиг вверх кривой доходности UST, скорее всего, еще не завершен. Однако уже текущие уровни доходности UST привлекают приток капитала в доллары (в том числе из GEM), на что указывает рост индекса DXY. Недельный отчет EIA (коммерческие запасы сырой нефти в США увеличились на 2,2 млн барр.) не оказал понижательного давления на котировки нефти (74 долл. /барр., Brent) на фоне возросших геополитических рисков (США намереваются выйти из соглашения по ядерной программе Ирана, что может означать возвращение финансовых и экономических санкций).
Прайм: последние новости
ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка "Эльбин" Китай подготовил ответные меры на любые односторонние действия США - минкоммерции ОБЗОР - Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно на фоне ослабления рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»32
Россиян оставят без торговых центров165
Трамп унизил Макрона79
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США162
Назван доход говорившей с Путиным звезды66
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение