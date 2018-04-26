Сезон отчетности не сильно помогает американским акциям, — Аналитики Райффайзенбанка

Всю вчерашнюю торговую сессию американский рынок акций ощущал давление «медведей», выйти в небольшой плюс по итогам торгов удалось лишь благодаря покупкам перед закрытием (+0,18% по индексу S&P). Возможно, некоторую поддержку оказала публикация позитивных данных компаний технологического сектора (прежде всего, Facebook), который в последние месяцы перестал воодушевлять инвесторов.

Игре на повышение акций не способствуют возросшие уровни доходности UST (прежде всего, 2-летних UST ~YTM 2,5%), которые воспринимаются некоторыми инвесторами на горизонте двух лет как лучшая альтернатива акциям (в терминах соотношения риска и доходности), учитывая завышенную стоимость последних и всплеск волатильности.