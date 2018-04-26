Ещё
Бизнес в Саратове признан самым дорогим в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян оставят без торговых центров
Россиян оставят без торговых центров

Бизнес в Саратове признан самым дорогим в России 

Новости Саратова 40 минут назад
Средняя цена компаний в городе, по сравнению с 4-м кварталом 2017-го, выросла и составила 2 431 900 рублей.
Это самый высокий показатель по стране. Для сравнения — средняя цена бизнеса по России составила 1 529 100 рублей. Такие данные приводит сервис объявлений Юла, который проанализировал предложения по продаже готового бизнеса в Саратове за 1 квартал 2018 года.
В целом количество объявлений о продаже в городе снизилось на 40%. Меньше всего предложений стало в сфере строительства — на 30%. Тем не менее, в сегменте общественного питания и гостиничного бизнеса наблюдается рост — в 1,5 раза по сравнению с концом прошлого года.
За последний квартал цена готового бизнеса в Саратове снизилась на производство, предприятия общественного питания, интернет-проекты и автосервисы. Торговля осталась на прежнем уровне, а вот сферы гостиничного бизнеса, строительство и салоны красоты выросли в цене.
Дороже всего стоили в Саратове гостиницы — в среднем 9 500 000 рублей. А самая низкая цена оказалась у интернет-проектов, средняя стоимость которых составила 12 100 рублей.
Новости Саратова: последние новости
Создатель яда «Новичок» из Саратовской области дал интервью Speigel Валерий Радаев поддержал решение Владимира Путина идти на выборы Британская Daily Mail рассказала о саратовском садисте-насильнике с домкратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»11
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США151
Россиян оставят без торговых центров69
Назван доход говорившей с Путиным звезды54
Amazon отказал Роскомнадзору102
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
02:08
Умерла звезда сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
01:13
Украшения из настоящих черепов делает татуировщица
Общество
03:34
У Клюева нашли тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
01:03
После поступка Высоцкой Ургант публично обратился к жене
Шоу-бизнес
00:46
Правящая партия Армении готова сменить лидера
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение