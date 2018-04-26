Бизнес в Саратове признан самым дорогим в России

Средняя цена компаний в городе, по сравнению с 4-м кварталом 2017-го, выросла и составила 2 431 900 рублей.

Это самый высокий показатель по стране. Для сравнения — средняя цена бизнеса по России составила 1 529 100 рублей. Такие данные приводит сервис объявлений Юла, который проанализировал предложения по продаже готового бизнеса в Саратове за 1 квартал 2018 года.

В целом количество объявлений о продаже в городе снизилось на 40%. Меньше всего предложений стало в сфере строительства — на 30%. Тем не менее, в сегменте общественного питания и гостиничного бизнеса наблюдается рост — в 1,5 раза по сравнению с концом прошлого года.

За последний квартал цена готового бизнеса в Саратове снизилась на производство, предприятия общественного питания, интернет-проекты и автосервисы. Торговля осталась на прежнем уровне, а вот сферы гостиничного бизнеса, строительство и салоны красоты выросли в цене.

Дороже всего стоили в Саратове гостиницы — в среднем 9 500 000 рублей. А самая низкая цена оказалась у интернет-проектов, средняя стоимость которых составила 12 100 рублей.