Ещё
Банк России не станет менять ставку на заседании в пятницу, — Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян оставят без торговых центров
Россиян оставят без торговых центров

Банк России не станет менять ставку на заседании в пятницу, — Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка 

Прайм 40 минут назад
Фото: Прайм
Как сообщил вчера Росстат, инфляция в период с 17 по 23 апреля составила 0,1% и 0,3% с начала месяца. Хотя наш базовый сценарий на апрель предполагает, что годовая инфляция в апреле составит 2,4% г/г, мы не исключаем, что рост цен в апреле может составить 0,4% м/м, или 2,5% г/г.
Тем не менее, пока нет ясности в том, является ли рост месячной инфляции результатом а) более сильного спроса на фоне ускорения роста зарплат и эффекта слабого курса рубля (оба фактора предполагают, что инфляция должна ускориться в ближайшие месяцы), или б) постепенного исчезновения эффекта низких цен в продуктовых товарах.
В этой связи, особое внимание следует обратить на инфляцию в июне: наш первоначальный прогноз предполагал, что годовая инфляция составит 1,9% г/г к тому времени, однако она может достичь и уровня 2,2-2,3% г/г.
Мы полагаем, что инфляционный тренд в ближайшие месяцы будет находиться и в центре повышенного внимания ЦБ: изначально регулятор ориентировал рынок на продолжение понижения ставки, однако, если замедление инфляции приостановится в ближайшие месяцы, то регулятор, скорее всего, возьмет паузу в цикле понижения ставки.
Мы не ожидаем понижения ставки на завтрашнем заседании ЦБ; однако не исключаем возможности понижения ставки на заседании в июне.
Прайм: последние новости
ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка "Эльбин" Китай: США и КНР нужно решать вопросы через ВТО, а не тарифную войну ОБЗОР - Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно на фоне ослабления рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»11
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США151
Россиян оставят без торговых центров69
Назван доход говорившей с Путиным звезды54
Amazon отказал Роскомнадзору102
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
02:08
Умерла звезда сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
01:13
Украшения из настоящих черепов делает татуировщица
Общество
03:34
У Клюева нашли тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
01:03
После поступка Высоцкой Ургант публично обратился к жене
Шоу-бизнес
00:46
Правящая партия Армении готова сменить лидера
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение