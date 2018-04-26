Меркель обсудит с Трампом «Северный поток-2» 

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудит в пятницу на встрече с президентом США Дональдом Трампом тему реализации проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщил журналистам источник в кабмине ФРГ.
"Одной из тем станет "Северный поток — 2". Ее часто поднимал американский президент", — указали в правительстве.
В правительстве ФРГ не считают, что с реализацией проекта энергозависимость от РФ возрастет, уточнил собеседник ТАСС.
Германский кабмин не считает, что с реализацией проекта энергозависимость страны от РФ возрастет. "Мы не считаем, что это произойдет", — отметили в кабмине. В Берлине считают, что в Европе существует достаточно альтернатив российскому газу, в том числе сжиженный природный газ из США, поставки из Норвегии.