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Меркель обсудит с Трампом «Северный поток-2»
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Меркель обсудит с Трампом «Северный поток-2» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель обсудит в пятницу на встрече с президентом США Дональдом Трампом тему реализации проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщил журналистам источник в кабмине ФРГ.
"Одной из тем станет "Северный поток — 2". Ее часто поднимал американский президент", — указали в правительстве.
В правительстве ФРГ не считают, что с реализацией проекта энергозависимость от РФ возрастет, уточнил собеседник ТАСС.
Германский кабмин не считает, что с реализацией проекта энергозависимость страны от РФ возрастет. "Мы не считаем, что это произойдет", — отметили в кабмине. В Берлине считают, что в Европе существует достаточно альтернатив российскому газу, в том числе сжиженный природный газ из США, поставки из Норвегии.
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Комментарии3  Ещё 4 источника 
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