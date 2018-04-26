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ФТС перечислила в бюджет более 1,5 трлн рублей
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ФТС перечислила в бюджет более 1,5 трлн рублей 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Замглавы ФТС Тимур Максимов заявил, что Федеральная таможенная служба (ФТС) по состоянию на конец апреля перечислила в бюджет более 1,5 трлн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Мы уже преодолели планку в 1,5 трлн руб", — сказал Максимов.
Он также добавил, что план по объему перечислений на 2018 год может быть пересмотрен в сторону увеличения с нынешних 4,813 трлн руб.
В начале апреля сообщалось, что Федеральная таможенная служба в первом квартале текущего года увеличила перечисления в бюджет на 15,9%, до 1,194 трлн руб.
Уточняется, что за март сумма перечислений составила 447,5 млрд руб.
Ранее в ФТС рассказали, когда таможня станет полностью электронной.
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