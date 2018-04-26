Немецкий бизнес в РФ подсчитал ущерб от санкций США

Ущерб от антироссийских санкций США для немецких компаний может составить до €1,5 млрд Об этом говорится в пресс-релизе Российско-германской внешнеторговой палаты.

«Краткосрочные потери уже в текущем финансовом году оцениваются участниками опроса сотнями миллионов евро, и могут составить до €377 млн Среднесрочные потери составят, по сдержанным оценкам, не менее €0,82 млрд При наихудшем сценарии потери опрошенных компаний могут составить почти €1,5 млрд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что немецкие компании ощущают прямое воздействие санкций из-за бизнеса, который они ведут с российскими компаниями и гражданами, состоящими в американском списке.

В ближайшее время ожидается сокращение оборотов и поставок.

«В масштабе деятельности всего немецкого бизнеса в России, который рискует стать заложником третьей стороны, нависает угроза миллиардных потерь», — заявил председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

Ранее «Известия» передавали, что в парламент ФРГ в ближайшие два месяца внесут проект резолюции о снятии антироссийских санкций.