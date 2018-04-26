Кудрин раскритиковал законопроект о контрсанкциях

Руководитель Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин назвал спорным законопроект о контрсанкциях в отношении США , а обсуждаемый в Госдуме документ об ответственности для соблюдающих антироссийские санкции компаний — поспешным.

«Скажу коротко: это поспешное решение с потенциально тяжелыми последствиями. Рынок есть рынок. Если определенные американские санкции будут распространены на наши крупные корпорации, масштаб осложнений на внутреннем рынке России будет очень значительным», — сказал Кудрин «Интерфаксу», комментируя предложения парламентариев установить ответственность для компаний, которые будут следовать ограничительным мерам против России, введенным Западом.

Говоря о другом документе — законопроекте о контрсанкциях, который уже внесен в нижнюю палату парламента, Кудрин отметил:

«В том виде, в каком он представлен, он, конечно, очень спорный. Видимо, не все продумано было изначально».

Во вторник комитет Совета Федерации по конституционному законодательству с рядом оговорок поддержал концепцию законопроекта об ответе на американские санкции. До этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что российские сенаторы подготовят поправки к разработанному в Госдуме законопроекту о санкциях в отношении США, в нынешнем виде документ не готов для принятия.

Также Кудрин сообщил, что недавно встретился с премьер-министром Дмитрием Медведевым , чтобы обсудить стратегию социально-экономического развития страны, разработанную Центром стратегических разработок.

«Подготовка предложений для «Стратегии» осуществлялась по поручению президента, было и поручение кабинету взаимодействовать с нами. И у нас было несколько рабочих групп с участием правительства», — пояснил Кудрин.

По его словам, встречи с главой кабинета проходят регулярно.

«Несколько раз в течение года я встречался с премьером и рассказывал ему о результатах работы, о предложениях, которые мы вносим президенту. То есть он полностью в курсе всех инициатив, которые мы передавали главе государства на всех стадиях, начиная с мая прошлого года», — сказал глава ЦСР.

Он сообщил также, что Центр представил свои предложения по поводу нового состава правительства, но не стал раскрывать детали.

В начале апреля Центр стратегических разработок представил стратегию развития России до 2024 года по семи ключевым направлениям, говорится в материалах ЦСР «Стратегия развития страны 2018-2024».