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Индекс доверия потребителей к экономике ФРГ в мае оказался хуже прогноза
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Индекс доверия потребителей к экономике ФРГ в мае оказался хуже прогноза
Прайм
46 минут назад
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Индекс доверия потребителей к экономике
Германии
за май опустился до 10,8 пункта, сообщает исследовательская компания Gfk.
Опрошенные
агентством Рейтер
аналитики ожидали сохранения индикатора на уровне апреля в 10,9 пункта.
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