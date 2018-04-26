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Индекс доверия потребителей к экономике ФРГ в мае оказался хуже прогноза
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Индекс доверия потребителей к экономике ФРГ в мае оказался хуже прогноза 

Прайм 46 минут назад
Индекс доверия потребителей к экономике Германии за май опустился до 10,8 пункта, сообщает исследовательская компания Gfk.
Опрошенные агентством Рейтер аналитики ожидали сохранения индикатора на уровне апреля в 10,9 пункта.
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