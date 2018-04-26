Вот как, вероятно, Марио Драги будет объяснять замедление экономики еврозоны

На этой неделе во Франкфурте состоится очередное заседание Европейского центрального банка . Руководителям ЕЦБ придется принимать во внимание туманные перспективы экономики региона. Индикаторы роста в последние месяцы снизились, и у экономистов нет единого мнения относительно возможных причин подобной ситуации, сообщает Dow Jones.

Экономика региона выбрала весьма неудачное время для замедления, так как ЕЦБ готовится к сворачиванию программы покупки активов. На рынке ожидают завершения программы количественного смягчения со стороны ЕЦБ в этом году, и любое значительное ослабление экономики региона может заставить центральный банк отложить этот шаг на более поздний срок.

Как ожидается, в четверг ЕЦБ оставит денежно-кредитную политику без изменений, но президент центрального банка Марио Драги , вероятно, поделится с аудиторией собственным мнением относительно причин роста рисков для экономики еврозоны. Может быть, он даже признает правоту тех инвесторов, которые ожидают повышения ставок ЕЦБ не ранее следующего года.

Ниже приведены пять вероятных причин, которые могли бы вызвать спад экономики региона и о которых, вероятно, будет говорить Драги.

НАПРЯЖЕННОСТЬ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Риторика президента США Дональда Трампа относительно торговых отношений по большей части обращена в адрес Китая , но страны Европы также пострадают в случае ослабления мировых торговых связей. Руководство ЕЦБ предупреждает, что угроза торговой войны, вероятно, уже негативно отражается на настроениях компаний и капиталовложениях. Еврозона особенно уязвима в этом случае, так как экспорт является важной частью экономики региона.

УКРЕПЛЕНИЕ ЕВРО

Евро резко вырос против доллара в течение прошлого года, и пара евро/доллар повысилась с 1,06 до 1,22. Это негативно отражается на росте экономики и инфляции в еврозоне, так как экспорт становится более дорогим, а импорт — более дешевым. Это вызывает опасения у центрального банка, так как текущая инфляция в регионе составляет 1,3%, что намного ниже целевого уровня ЕЦБ, находящегося около 2%.

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ РЫНКОВ

В последние месяцы на мировых финансовых рынках наблюдаются волнения, отчасти отражающие опасения относительно сворачивания центральными банками программ количественного смягчения. Волатильность рынков является проблемой для ЕЦБ, если она влияет на кредитование компаний и потребителей в регионе. Кроме того, цены на нефть резко повысились, и она торгуется около 3-летних максимумов. Подобное положение вещей может спровоцировать ускорение инфляции в краткосрочной перспективе, но негативно отразиться на темпах роста экономики.

НЕХВАТКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ

Некоторые компании еврозоны испытывают сложности с поиском квалифицированных сотрудников на фоне снижения уровня безработицы в регионе. Это может способствовать замедлению темпов роста экономики еврозоны, но ЕЦБ может оценить это как позитивный фактор, в случае если вследствие нехватки рабочей силы начнут ускоряться темпы роста заработной платы и инфляции.

ЕДИНИЧНЫЕ ФАКТОРЫ

Экономисты предлагают широкий выбор исключительных факторов, способных объяснить ослабление экономики еврозоны в последнее время. Среди них и холодная погода, и вспышка гриппа, а также забастовки и государственные праздники. Если причины действительно в этом, то ЕЦБ может занять выжидательную позицию до тех пор, пока влияние подобных факторов не угаснет.